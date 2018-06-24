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Erdoğan'ın seçim başarısı İsveç'te coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:51 | Son Güncelleme

Başkent Stockholm'de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları coşkuyla karşılandı

STOCKHOLM (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları, İsveç'te AK Parti'liler ve MHP'liler tarafından coşkuyla karşılandı.

Sandıktan çıkan sonuçları AK Parti Stockholm Seçim Koordinasyon Merkezi'nde izleyen partililer, daha sonra araçlarına binerek konvoyla Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önüne gitti. Burada şarkılar söyleyerek kutlama yapan vatandaşlar, Türk bayrağı ile AK Parti ve MHP flamaları salladı.

Vatandaşların yanına gelen Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yunt, "Bazı vatandaşlarımız seçim sonuçlarını kutlamak için büyükelçiliğimizin önüne geldi. Ben de onlara ev sahipliği yaptım. Ayrıca, seçimlerde demokratik hakkını kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

Sonucun tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileğinde bulunan İsveç AK Parti SKM Başkanı Özer Eken de demokrasinin kazandığını söyledi.

İsveç'te çok çalıştıklarını ve seçmenin sandığa gitme oranını artırdıklarını kaydeden Eken, ekibine ve partililere teşekkür etti.

İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Yalçın Selek ise sağduyulu bir şekilde İsveç'te seçimi atlattıklarını belirtirken, ''Seçimler ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İsveç'te seçimler için büyük gayret gösteren teşkilatıma da ayrıca teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

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