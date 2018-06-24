Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Niğde'de kutlama yapmaya başladı.

Nevşehir'de AK Parti İl Binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla bir araya gelerek "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı. Yoldan geçen araçlardaki vatandaşların da korna çalarak kalabalığa destek verdiği görüldü.

Bu sırada 62 yaşındaki Neslihan Tekin, kutlamanın yapıldığı caddede araçların önüne geçerek çiftetelli oynadı. Çevredekilerden tezahürat alan Tekin, gazetecilere, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadığını ve kutlama yapmak için parti binası önüne geldiğini söyledi.

Ali Erkek de ilk sonuçları öğrenmesiyle mutluluk yaşadığını belirterek, "Sayın Erdoğan 16 yıldır bu ülkeye büyük hizmet yaptı, onu hainlere yedirmemek için desteklemek gerekiyordu. Sonuçlardan dolayı çok sevinçliyiz." dedi.

- Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla partileri lehine tezahürat yaptı.