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Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:04 | Son Güncelleme

Sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından vatandaşlar Nevşehir ve Niğde'de AK Parti İl binalarının önünde toplandı - Vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu, meşaleler yaktı

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Niğde'de kutlama yapmaya başladı.

Nevşehir'de AK Parti İl Binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla bir araya gelerek "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı. Yoldan geçen araçlardaki vatandaşların da korna çalarak kalabalığa destek verdiği görüldü.

Bu sırada 62 yaşındaki Neslihan Tekin, kutlamanın yapıldığı caddede araçların önüne geçerek çiftetelli oynadı. Çevredekilerden tezahürat alan Tekin, gazetecilere, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadığını ve kutlama yapmak için parti binası önüne geldiğini söyledi.

Ali Erkek de ilk sonuçları öğrenmesiyle mutluluk yaşadığını belirterek, "Sayın Erdoğan 16 yıldır bu ülkeye büyük hizmet yaptı, onu hainlere yedirmemek için desteklemek gerekiyordu. Sonuçlardan dolayı çok sevinçliyiz." dedi.

- Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla partileri lehine tezahürat yaptı.

Yoldan geçen araçlar da kornalarıyla kalabalığa eşlik ederken, bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.

Vatandaşlar ayrıca "Ölürüm Türkiyem" şarkısını beraber seslendirdi.

- Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama yapıldı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla kent meydanında bir araya gelerek, meşale yaktı, "Başkan Erdoğan" sloganı attı.

Çok sayıda vatandaş da araçlarıyla kent meydanında konvoy oluşturdu.

- Niğde

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı.

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalarda, yoldan araçlardaki vatandaşlar da korna çalarak kalabalığa destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi Nevşehir Sivas

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