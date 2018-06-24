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Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle sevinç gösterileri yapılıyor

Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.

Adana'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, kent merkezinde tur attı.

Hatay'da ise vatandaşlar, Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak amacıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı kutlamalara, çok sayıda kişi katıldı.

Osmaniye ve Mersin'de de vatandaşlar, ellerindeki bayrak ve pankartlarla sevinç gösterisinde bulundu. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalar da MHP'liler de yer aldı.

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adana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatay Mersin Osmaniye seçim

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