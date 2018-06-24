Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.
Adana'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı.
Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.
Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, kent merkezinde tur attı.
Hatay'da ise vatandaşlar, Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak amacıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.
Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı kutlamalara, çok sayıda kişi katıldı.
Osmaniye ve Mersin'de de vatandaşlar, ellerindeki bayrak ve pankartlarla sevinç gösterisinde bulundu. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalar da MHP'liler de yer aldı.
Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum