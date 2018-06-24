Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından vatandaşlar kutlama yaptı. Sonuçlarının açıklanmasıyla Samsun'da vatandaşlar sokaklarda araç konvoyu oluşturarak, Cumhur İttifakı'nın seçim başarısını kutladı. Türk bayrağının yanı sıra AK Parti ve MHP bayrakları taşıyan vatandaşlar, daha sonra Kurtuluş Yolu'nda toplandı, havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, buradaki kutlamalarda yaptığı konuşmada, cumhuriyet tarihinin en büyük adımı atılıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Cumhur İttifakı ile inşa edildiğini belirterek, "Şimdi güçlü Türkiye'yi inşa etme zamanı. Samsun üzerine düşeni yapıyor, biz de üzerimize düşeni elbette yapacağız. Samsun 25 Haziran'da, yarından itibaren Türkiye'nin aydınlık geleceğinde en önde yürümeyi hak etmiştir." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise milletin bir kez daha tarih yazdığını vurgulayarak, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtiniz. Millet iradesini tüm dünyaya gösterdiniz. 'Durmak yok yola devam' dediniz. İstikrar ve yatırımlardan, kalkınmadan yana oy kullandınız. 'Türkiye şahlansın' dediniz." ifadesini kullandı.

Seçmene, teşkilat mensuplarına, partililere teşekkür eden Karaaslan, şahlanış döneminde Samsun ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini dile getirdi. \ - Çorum Hürriyet Meydanı, belediye binası ve AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilmesi ve "Cumhur İttifakı"nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu sağlamasını coşkuyla kutladı. Ellerinde Erdoğan'ın posterleri, AK Parti, MHP ve Türk bayrakları taşıyan grup, Gazi Caddesi'nde "Recep Tayyip Erdoğan", "Kıskananlar çatlasın", "FETÖ'cü Akşener", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Sevgi gösterisinde bulunan bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

\ - Amasya Amasya'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından vatandaşlar, Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı. Meydana kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını izleyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra AK Parti ve MHP bayraklarını sallayıp "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Sevinç gösterisi yapan çok sayıda partili, meşaleler yakıp kutlama yaptı, havai fişek gösterisi yapıldı. Bazı vatandaşlar da araçların üzerindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve bayraklarla konvoy oluşturdu. - Tokat Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi sonuçları, Tokat'ta coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ile AK Parti ve MHP bayraklarını sallayıp sevinç gösterilerinde bulundu. Partililer, araç konvoyu düzenleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı. - Çankırı Çankırı Belediye Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilmesi ve "Cumhur İttifakı"nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu sağlamasını kutladı. Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları taşıyan grup, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak tekbir getirdi. Bazı partililer de araç konvoyu düzenleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı, Çankırı Belediyesi tarafından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, burada yaptığı konuşmada, alınan sonuçlar neticesinde Çankırı ile gurur duyduğunu söyledi. Kaman, "Devletimize, milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkarak yeniden büyük Türkiye'nin dünyada söz sahibi olacağı bu döneme hep birlikte damga vurduğumuz için Çankırı ile gurur duyuyorum. Aldığımız sonuçlarla Çankırı'dan Ankara'ya göndereceğimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu'nu ayrı ayrı tebrik ediyorum." diye konuştu. Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da bugün kullanılan oyun sadece bir oy olmadığını dile getirerek, "Bugün sizler tek millete, tek bayrağa, tek vatana ve tek devlete sahip çıktınız. Bugün sizler, Suriye'ye, Afrika'ya, Somali'ye, Bosna'ya, Arakan'a, Musul'a, Kerkük'e sahip çıktınız." dedi. - Sinop Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Sinop'ta vatandaşlar kutlama yaptı. Sakarya Caddesi'nde bulunan AK Parti Sinop İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu bayraklarla Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.