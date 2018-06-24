HABER

Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

Uşak Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor - İl Başkanı Çakın: - "Önümüzde ülkemizi, daha aydınlık ve müreffeh günlere taşıyacak bir dönem var"

Uşak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasının ardından Uşak Belediyesi önünde toplanan çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamaya başladı.

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, burada yaptığı konuşmada kazananın Uşak halkı ve Türk milleti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2023 yolculuğuna umutla devam ettiğini söyleyen Çakın, "Seçim sonuçları tüm Türkiye'ye ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzde ülkemizi, daha aydınlık ve müreffeh günlere taşıyacak bir dönem var. Partimizin ve liderimizin milletimiz için ortaya koyduğu, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda, vitesi bir üst seviyeye çıkardık. Kimseyi ötekileştirmeden, toplumun her kesimini kucaklayarak ve insana değer vererek çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile milletvekili adayları Mehmet Altay ve İsmail Güneş de vatandaşlara teşekkür etti.

Kutlama programı sırasında sunucu Doğukan Alsay'ın Anadolu Ajansı'nın seçimlerdeki tarafsız ve hızlı yayınına dikkat çekmesi vatandaşlardan alkış aldı.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Batman ve Siirt'te HDP'lilerden kutlamaBatman ve Siirt'te HDP'lilerden kutlama
İzmit'te Ak Parti ve CHP'liler arasındaki arbedeye biber gazlı müdahaleİzmit'te Ak Parti ve CHP'liler arasındaki arbedeye biber gazlı müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti belediye başkanı kutlama Milletvekili seçim

En Çok Okunan Haberler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.