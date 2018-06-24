Uşak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasının ardından Uşak Belediyesi önünde toplanan çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamaya başladı.

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, burada yaptığı konuşmada kazananın Uşak halkı ve Türk milleti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2023 yolculuğuna umutla devam ettiğini söyleyen Çakın, "Seçim sonuçları tüm Türkiye'ye ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzde ülkemizi, daha aydınlık ve müreffeh günlere taşıyacak bir dönem var. Partimizin ve liderimizin milletimiz için ortaya koyduğu, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda, vitesi bir üst seviyeye çıkardık. Kimseyi ötekileştirmeden, toplumun her kesimini kucaklayarak ve insana değer vererek çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile milletvekili adayları Mehmet Altay ve İsmail Güneş de vatandaşlara teşekkür etti.

Kutlama programı sırasında sunucu Doğukan Alsay'ın Anadolu Ajansı'nın seçimlerdeki tarafsız ve hızlı yayınına dikkat çekmesi vatandaşlardan alkış aldı.

