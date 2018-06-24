Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip eden partililer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı nedeniyle sevinç gösterilerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, partisinin İl Başkanlığı binasının bulunduğu Yunus Emre Caddesi'nde toplanan vatandaşlara seslendi. Karacan, bugün sadece Eskişehir’in değil, Türkiye'nin, dünyanın yüzünün güldüğünü söyledi. Seçim sonuçları ile mazlumların, mağdurların Ortadoğu’daki Müslümanların yüzünün güldüğünü ifade eden Karacan, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da seçimlerin Eskişehir ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Gece, gündüz demeden sabahlara kadar, bir ramazan ayı boyunca, iftarlarda ve sahurlarda insanların yorulmadan seçim çalışmalarına katıldığını dile getiren Avcı, AK Parti'nin yanında MHP ve BBP teşkilatlarına da teşekkür etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin yeni bir döneme yelken açacağını bildirdi.

