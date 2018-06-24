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Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:57 | Son Güncelleme

Malatya, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor

Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

Malatya'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla sevinç gösterisinde bulundu, meşaleler yakarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Vatandaşlar, daha sonra konvoy oluşturarak, şehri turladı.

15 Temmuz Millet Meydanı ve Soykan Meydanı'nı dolduran çok sayıda kişi davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak, kutlama yaptı.

- Kilis

Kilis'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklanmaların ardından bazı vatandaşlar araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek şehir turu attı.

Çok sayıda aracın katıldığı konvoy nedeniyle zaman zaman şehir trafiği durma noktasına gelirken, vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı, tekbir getirdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da ise vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Adıyaman'daki kutlamaların merkezi AK Parti il binası önü oldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalar, kalabalığın artması üzerine Gölbaşı Caddesine taştı. Bazı vatandaşlar AK Parti flamaları ve Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu yaptı.

Havai fişek gösterilerinin de gerçekleştirildiği kutlamalarda, bazı vatandaşların "bozkurt" işareti yaptığı görüldü.

Kutlamalar kapsamında cadde üzerinde dev Türk bayrağı da açıldı.

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