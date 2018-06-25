Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

ELAZIĞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Elazığ'daki seçim başarısı kutlamalarına Suriyeliler de büyük bir coşkuyla katıldı.
Elazığ Demokrasi Meydanı'nda ellerindeki Türk bayraklarıyla toplanan Suriyeliler, burada halay çekti.
Daha sonra kutlama yapan diğer vatandaşlarla bir araya gelen Suriyeliler, meşale yakıp tekbir getirdi. Suriyeliler, kutlamada sık sık "Suriye Türkiye kardeş, Erdoğan, Erdoğan" sloganlarını attı.
Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle
Rodrigo Alvez şaşkına çevirdi! Meğer zayıflamak için
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum