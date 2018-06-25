Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

ELAZIĞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Elazığ'daki seçim başarısı kutlamalarına Suriyeliler de büyük bir coşkuyla katıldı.

Elazığ Demokrasi Meydanı'nda ellerindeki Türk bayraklarıyla toplanan Suriyeliler, burada halay çekti.

Daha sonra kutlama yapan diğer vatandaşlarla bir araya gelen Suriyeliler, meşale yakıp tekbir getirdi. Suriyeliler, kutlamada sık sık "Suriye Türkiye kardeş, Erdoğan, Erdoğan" sloganlarını attı.

