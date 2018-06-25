Erdoğan'ın seçim başarısı Lübnan'da kutlandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın farklı kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde ve Nebatiye'ye bağlı Şeba beldesinde yüzlerce Türk ve Lübnan vatandaşı araçlarıyla konvoy oluşturarak Erdoğan'ın başarısını kutladı.

Başkent Beyrut'ta da çok sayıda kişi kentin batısındaki bir kafede bir araya gelerek seçim sonuçlarını yakından takip etti.

AA muhabirine konuşan AK Parti Lübnan seçim kampanyası koordinatörü Bilal Fettah, Lübnan'daki Türk seçmenlerin çoğunun erken saatlerde kafeye geldiğini, sonuçlar açıklanmadan önce de Beyrut caddelerinde ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan resimleriyle araç konvoyları oluşturduğunu ifade etti.

