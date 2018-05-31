AK Parti Adıyaman ve Şanlıurfa il teşkilat üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış yaptı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ve teşkilat mensupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla Ziraat Bankası şubesine geldi.
Milletvekili Fırat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman'da da halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için hesaba gönüllerinden ne koparsa yatırabileceklerini söyledi. Ardından Fırat ve beraberindekiler banka hesabına bağışta bulundu.
Daha sonra banka şubesine gelen 13 yaşındaki Şevval ve 10 yaşındaki kardeşi Kerem Yetkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için günlük harçlıkları olan 5'er lirayı bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Şevval Yetkin, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kardeşimle beraber Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istedik. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu yüzden harçlığımızdan seçim için 5'er lira bağış yaptık. O sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın, bütün ümmetin umudu." diye konuştu.
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- Şanlıurfa Şanlıurfa'da AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağışta bulundu.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Suyun ve beraberindeki bir grup partili, Ziraat Bankası Emniyet Şubesi önünde buluştu. Partililer, gruplar halinde banka şubesine girerek bağış yaptı.
Suyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem maddi hem manevi bağlılıklarını göstermek olduğunu ifade etti. Suyun, "İnşallah 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılacağımıza inanıyorum. Tüm teşkilat üyelerimizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız. Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.
Vatandaşlardan Sabiha Karabulut da "Şanlıurfalı kadınlar olarak, Cumhurbaşkanımızın yanında olmak için burada buluştuk. Reisimizi asla yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte güçlü birliği yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek oluyoruz." diye konuştu.
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