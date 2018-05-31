AK Parti Adıyaman ve Şanlıurfa il teşkilat üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış yaptı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ve teşkilat mensupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla Ziraat Bankası şubesine geldi.

Milletvekili Fırat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman'da da halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için hesaba gönüllerinden ne koparsa yatırabileceklerini söyledi. Ardından Fırat ve beraberindekiler banka hesabına bağışta bulundu.

Daha sonra banka şubesine gelen 13 yaşındaki Şevval ve 10 yaşındaki kardeşi Kerem Yetkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için günlük harçlıkları olan 5'er lirayı bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Şevval Yetkin, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kardeşimle beraber Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istedik. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu yüzden harçlığımızdan seçim için 5'er lira bağış yaptık. O sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın, bütün ümmetin umudu." diye konuştu.

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