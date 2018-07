Erdoğan’ın uçağını canları pahasına İstanbul’a indiren o kahramanlar anlattı

”O akşam nöbete geldik. Her şey normal bir şekilde gidiyordu. Bize Askeri darbe girişimi olabileceğine yönelik haberler geliyordu. Daha sonra Atatürk Havalimanı girişinde tankların olduğunu söylediler. Bu noktadan sonra tedirgin bir şekilde ama hava trafik emniyetini de aksatmayacak bir şekilde işimize devam ettik. Bir şekilde koordinasyon kurarak durumu kontrol altına almaya çalıştık. Daha sonra Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi’nden telefon geldi ben de o sırada orada olduğumdan telefonu açtım ve bana Cumhurbaşkanımızın uçağının Atatürk Havalimanı’na ineceğini söylediler. Sonra TC-ATA uçağının pilotu ile konuştum. O sırada radar ekranında tanımsız askeri uçaklar görüyorduk. Bütün bu durumu detaylı bir şekilde kendisine ilettim. Kendisi yine de Atatürk Havalimanı’na yaklaşıp inmek istediğini söyledi. İlgili yönlendirmeleri yaparak radar teması olan ATA uçağının Atatürk Havalimanı’na gelişini bir şekilde sağladık. Bu sırada havadaki askeri uçakların var olması ekstra tedirgin ediyordu. Ama çok şükür kazasız belasız uçağın inişini gerçekleştirdik. Gecenin en kritik anları Cumhurbaşkanımızın uçağı ATA uçağının inişi ve geldiği aşamaydı.”

TANIMSIZ HELİKOPTERLER, JETLER HAVADA TUR ATIYORDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan TC-ATA adlı özel uçağın 03.18’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptığını hatırlatan Yavuz, o sırada neler yaşandığını da şu şekilde özetledi:

“Apronda çok insan vardı. Ben de follow me araçlarını gönderdim. Önce Başmüdürümüz ile 'uçak 05 pistine mi insin yoksa 35 pistine mi insin?' diye fikir alışverişinde bulunduk. Daha sonra halkın orada olup olmadığı konusunda follow me araçlarını pistleri kontrol etmesi için gönderdim. Sonra kavşak noktaların araçları kondurdum. Uçak, yaklaşma ile gerekli koordineleri yaptı ve Cumhurbaşkanımızın uçağı saat 03.18’de güvenli bir şekilde 35 sol pistine inişini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın uçağı indikten sonra jetler gelmeye başladı. Düşük irtifadan yüksek hızlara çıktığı için patlamalar yarattı. Bu halk arasında olsun gerek kule de olsun büyük bir paniğe neden oldu. O sırada askerler halen kuledeydi dışarı çıkarılamamıştı ve polisler buradaydı. Milletvekillerimiz vardı, sayın bakanımız vardı, pek çok kişi vardı. Yaklaşık bir saat kadar jetler İstanbul ve meydan çevresinde uçuşlarını sürdürdüler. Saat 06.00 gibi iki tane helikopter askeri alandan havalandı. Birisi askeri meydan üzerinde dönerken, diğeri kuleye doğru geldi. Yanında silahları vardı sanki filmlerdeki gibi yan uçuşla kulenin etrafında döndükten sonra devlet konukevine gitti. Bu sırada ben frekanstan onlara çağrı yaptım bölgeyi terk etmeleri için fakat hiçbir şekilde cevap alamadım. 45 dakika bu şekilde uçtuktan sonra bölgeyi terk ettiler. Tam o sırada da Eskişehir’den kalkmış olan tanımlı dost diye nitelendirdiğimiz jetler geldi ve her şey normale döndü. ”