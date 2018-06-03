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"Erdoğan'ın yanında sonuna kadar devam diyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov: "24 Haziran'daki seçimlerde Ahıska Türkleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız" - "74 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıska Türkleri, vatan ve bayrak özleminin ne olduğunu iyi bilir. Bunun içindir ki; dünyanın neresinde olursak olalım, ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına sonuna kadar devam diyoruz"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türkleri olarak 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Kassanov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Antalya'da, Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenledikleri iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yardımıyla eğitimdeki boşluklarını dolduracaklarını söyledi.

DATÜB yönetim kurulu üyeleri, ülke temsilcileri ve 9 ülkede yaşayan Ahıska Türkleri'nin, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ortak duruş ve düşüncelerini paylaşmak istediklerini belirten Kassanov, "Bizler, 24 Haziran'daki seçimleri, güncel siyasi gelişmelerin ya da günübirlik tartışmaların ötesinde, milleti, ülkeyi ve gelecek nesilleri ilgilendiren hayati bir mesele olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"Bu ülkenin ve milletin soylu yürüyüşüne çelme takmaya kalkan kim varsa yüzlerini karartma vaktidir" ifadesini kullanan Kassanov, "Bizler, Anadolu coğrafyasının bağrından çıkmış, yıllarca sürgünlerde yaşamış Ahıska Türkleri olarak, ülkemizin ve milletimizin kötü gününde de iyi gününde de bu toprakları vatan bilerek, güçlü müreffeh, istikrarlı, kendi vatandaşlarına ve tüm mazlumlara kol kanat geren güçlü Türkiye'nin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz." diye konuştu.

Son 15 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için Ahıska Türkleri'ne önemli sorumluluk düştüğünü belirten Kassanov, "Türkiye'nin istikrarı ve istikrarın da güvencesi için, 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'ye sağlam bir yol haritası sunacağına yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "24 Haziran tarihi bir fırsat"

Kassanov, 24 Haziran'daki seçimlerde önlerine konacak sandığı, "tarihi bir fırsat" olarak gördüklerine işaret ederek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşımanın yolunun, bu seçimden geçtiğini aktardı.

Küresel ve bölgesel şer odaklarının oyunlarını bozmak, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur insanların ümidi olan Türkiye'yi güçlü kılmak için önlerine çıkan fırsatı değerlendireceklerini vurgulayan Kassanov, şöyle konuştu:

"Bizler bu millet, ülke ve dünya mazlumları için, kim taş üstüne taş koyuyorsa onun yanındayız. 80 milyonun kardeşliği için, yeniden bu ülkenin bir ve iri olarak ayağa kalkması, bin yıllık desende bir ve beraber olan kardeşlerimizin sarsılmazlığı için, en büyük gayretimiz neyse onu göstermek zorundayız. Milletimizin, tarihimizin, medeniyet havzamızın bize yüklediği o büyük sorumluğun farkındayız ve onun gereğini yapmalıyız. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın bir karış toprağını bile içerideki ve dışarıdaki hainlere çiğnetmemek, ekonomik, siyasi, kültürel oyunlarını ve tuzaklarını bozmak için 'devam' demeliyiz."

Kassanov, "15 Temmuz'da yapamadıkları hain darbe girişiminde piyon olarak kullandıkları FETÖ terör örgütünün yapamadığını, bugün maalesef Avrupa ülkeleri, bizi ekonomi üzerinden oyun oynayarak sıkıştırmaya çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinde, cumhurbaşkanımızın, başkan olarak çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Biz bir milletiz. Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak kararımız; milletimizi 'devam' tercihine davet ediyoruz." dedi.

Ziyatdin Kassanov, şöyle devam etti:

"74 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıskalı Türkler, vatan ve bayrak özleminin ne olduğunu iyi bilir. Bunun içindir ki; dünyanın neresinde olursak olalım, ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına sonuna kadar devam diyoruz. Çünkü Ahıska Türkleri'ne en büyük desteği, Cumhurbaşkanımız Erdoğan vermiştir. Cumhurbaşkanımızın dönemlerinde, Ukrayna'daki sıkıntılı bölgede yaşayan kardeşlerimizden 730 aile, 3 binin üzerinde kişi, Erzincan ve Bitlis'e iskanlı göç ile getirilmiştir. İlk defa vatandaşlarımıza geçen yıl, uzun dönem ikamet hakkı tanınmıştır. 2017 yılı içerisinde, 1992'den bu zamana kadar Ahıska Türkleri'ne verilen vatandaşlık sayısının en fazlası, yine cumhurbaşkanımızın hükümetleri döneminde verilmiştir. Bakanlar Kurulu kararıyla 50 binden fazla Ahıska Türkü, bu istisnai vatandaşlık hakkından yararlanmıştır."

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde "büyük Türkiye" için irade, erdem ve cesaret ile Türkiye'nin şahlanacağını belirten Kassanov, "Mesele memleket, kararımız net olacak. Gelin ülkemizin aydınlık yarınlarına ve güçlü geleceğine hep birlikte imza atalım. DATÜB olarak, 24 Haziran'daki seçimlerde, Ahıska Türkleri olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız." diye konuştu.

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24 haziran seçimleri Ahıska DATÜB Recep Tayyip Erdoğan Ziyatdin Kassanov

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