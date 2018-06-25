"Erdoğan'ın yeniden seçilmesi bizi memnun etti"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmasının İran yönetimini memnun ettiğini belirtti.

Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımi, Türkiye'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

Kasımi, "Erdoğan'ın tekrar seçilmesi bizi çok memnun etti. Bu kürsüden zat-ı âlilerini ve halkını, kapsayıcı ve muhteşem bir seçimi gerçekleştirdikleri için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a başarılar dileyen Kasımi, yeni süreçte iki ülkenin önceki iş birliklerinin üzerine bina edecekleri çeşitli alanlardaki ilişkilerinin bölge sorunlarının çözümü ve terörizmle mücadeleye olumlu katkılar sağlayacağını kaydetti.

