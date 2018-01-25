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ErdoğanTrump görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 01:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin ABD tarafının yazılı açıklamasının, görüşmenin içeriğini tam yansıtmadığı öğrenildi - Görüşmede, Türkiye'deki OHAL'e hiç değinilmediği belirtildi - Trump'ın, Afrin operasyonuyla ilgili "tırmanan şiddetten kaygı"dan söz etmediği bildirildi - Erdoğan-Trump görüşmesinde, ABD tarafının, operasyonun belirli zaman dilimiyle sınırlandırılması gerektiğine değindiği kaydedildi - Görüşmede ABD tarafının, Münbiç'te az da olsa ABD

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesiyle ilgili ABD tarafının yazılı açıklamasının, görüşmenin içeriğini tam yansıtmadığı öğrenildi.

Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, kaynaklardan edinilen bilgide, ABD tarafının yazılı açıklamasının görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığı vurgulandı.

Kaynaklar Trump'ın, Afrin operasyonuyla ilgili "tırmanan şiddetten kaygı" diye bir şeyden söz etmediğini, operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadığını belirtti.

ABD tarafının, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması, Münbiç'te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle, oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesigerektiğine değindiği bildirildi.

Türk tarafının da PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere, Fırat'ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini, çekilme gerçekleştiğinde Münbiç'in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirttiği kaydedildi.

- "Trump, 'Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler' diye bir ifade kullanmadı"

Kaynaklar, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekmesine karşılık olarak, Trump ise PYD/YPG'ye artık silah vermediklerini, vermeyeceklerini söylemiştir.

Trump, 'Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler' diye bir ifade kullanmadı. Konuşmalarda ABD'nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütü PYD/YPG'ye silah verilmesinden FETÖ'nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti."

- "Türkiye'de bazı ABD vatandaşları ve yerel personelin tutukluğu..."

Konuşmada, Türkiye'deki OHAL'e hiç değinilmediğini aktaran kaynaklar, şunları kaydetti:

"Trump, Türkiye'de bazı ABD vatandaşları ve yerel personelin tutukluğundan bahisle bunların serbest bırakılmasını istedi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, ilgili konuların yargıda olduğunu ve iddianamelerin tamamlanmasının akabinde kararı da yargının vereceğini hatırlattı."

(AA)

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