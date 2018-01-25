ErdoğanTrump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesiyle ilgili ABD tarafının yazılı açıklamasının, görüşmenin içeriğini tam yansıtmadığı öğrenildi.

Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, kaynaklardan edinilen bilgide, ABD tarafının yazılı açıklamasının görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığı vurgulandı.

Kaynaklar Trump'ın, Afrin operasyonuyla ilgili "tırmanan şiddetten kaygı" diye bir şeyden söz etmediğini, operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadığını belirtti.

ABD tarafının, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması, Münbiç'te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle, oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesigerektiğine değindiği bildirildi.

Türk tarafının da PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere, Fırat'ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini, çekilme gerçekleştiğinde Münbiç'in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirttiği kaydedildi.