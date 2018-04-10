HABER

Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Sokak hayvanları iyileşme sürecinin ardından alındıkları ortama geri bırakılıyor.
Konu hakkında açıklama yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Belediyemizin veteriner hekimi tarafından sokak hayvanlarını kısırlaştırma operasyonlarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda, hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği açısından önem arz eden bu hizmeti titizlikle yürütüyoruz. Sokak hayvanlarının kuduz aşılarını, iç ve dış parazit ilaçlarını yaparak iyileşmelerinin ardından alındıkları ortamlara geri bırakıyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz ve hayvanlarımızı da korumak bizim görevimizdir. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Küpeleri olmayan hayvanları belediyemize bildirmelerini ve küpeli hayvanların zararsız olduğunun bilinmesini rica ediyoruz” dedi.

İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'daİşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da
Düdük yutan çocuktan haber var!Düdük yutan çocuktan haber var!
Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz varErdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Atatürk Havalimanı'nda pilotun zor anları

Atatürk Havalimanı'nda pilotun zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.