Ereğli’de 30 yıldır çözülemeyen imar sorununa çözüm

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Namık Kemal Mahallesinin imarsız alanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda sona geldi.

Ereğli Belediyesi Namık Kemal Mahallesinin imarsız alanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda sona yaklaştı. Belediye ayrıca diğer uzak mahallelerin imar sorunu ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. İmar çalışmalarının yanı sıra muhtarlara internet hizmeti kazandıran Ereğli Belediyesi, haberleşme ağını genişleterek hizmetleri hızlandırmayı amaçlıyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Ereğlimizin en büyük yüzölçümlü mahallelerinden olan Namık Kemal Mahallemizin imarsız alanlarıyla ile ilgili yaptığımız çalışmalarda sona geliyoruz. Aynı şekilde diğer merkezden uzak mahallelerimiz için de kangren haline gelmiş 30-40 yıldan beri çözülemeyen imar sorunlarını bir bir çözüyor ve çözmeye devam ediyoruz. Tabiri caizse elimizi taşın altına koyuyor, Ereğlimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Sorunları ötelemek yerine üzerine kararlılıkla giderek şehrimize layıkıyla hizmet etmek için çaba gösteriyoruz. Muhtarlarımıza sağladığımız internet hizmeti ile de haberleşme ağını genişleterek sorunlara daha hızlı çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizin ve muhtarlarımızın destekleri bizleri mutlu ediyor. Namık Kemal Mahallemizin Muhtarı İbrahim Yıldırım kardeşimize de gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı mutluluklarını dile getiren Namık Kemal Mahallesi Muhtarı İbrahim Yıldırım ise, "Belediye başkanımızın sayesinde mahallemiz kanalizasyon şebekesine kavuştu. Şimdi ise imar ve doğalgaza kavuşuyor. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Özkan Özgüven’e şahsım ve mhallem adına teşekkür ederim" diye konuştu.