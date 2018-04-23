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Ereğli’de çocuklara özel eğlence

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle hazırlanan ’Çocuk Festivalinde’ çocuklar gün boyunca eğlendi.Gün boyunca eğlenen çocuklar ve aileleri bu organizasyonu gerçekleştirdiği için Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür etti.Çocukların mutluluklarıyla mutlu olduklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “23 Nisan etkinlikleri kapsamında belediyemizin çocuklarımıza yönelik hazırladığı şenlikte onların arasında bizlerde çocuklar gibi şendik.

Ereğli’de çocuklara özel eğlence

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle hazırlanan ’Çocuk Festivalinde’ çocuklar gün boyunca eğlendi.
Gün boyunca eğlenen çocuklar ve aileleri bu organizasyonu gerçekleştirdiği için Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür etti.
Çocukların mutluluklarıyla mutlu olduklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “23 Nisan etkinlikleri kapsamında belediyemizin çocuklarımıza yönelik hazırladığı şenlikte onların arasında bizlerde çocuklar gibi şendik. Hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştiremediğimiz ilk gün programımızı da içerisine kattık, havanın da güzel olmasıyla gün boyunca çocuklarımız doyasıya eğlendi. Belediye Oğuz Tesislerimizde düzenlediğimiz çocuk oyun guruplarının, çeşitli animasyon gösterilerinin ve Hacivat Karagöz gösterisi gibi birçok etkinliğin yapıldığı programımız ailelerimizi de mutlu etti. Tabi ki bizlerde onların mutluluklarıyla mutlu olduk. Rabbim tüm çocuklarımızın bahtını açık etsin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlu olsun” dedi.
Programın sonunda tüm çocuklara uçurtma hediye edildi.

Ereğli’de çocuklara özel eğlence

Ereğli’de çocuklara özel eğlence

Ereğli’de çocuklara özel eğlence

Ereğli’de çocuklara özel eğlence

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