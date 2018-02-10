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Ereğli'de 'Mehmetçik' için örülen bere ve boyunluklar yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 18:42 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aynı mahallede oturan ve 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe bere ve boyunluk ören kadınlar, ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Ereğli'de 'Mehmetçik' için örülen bere ve boyunluklar yola çıktı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aynı mahallede oturan ve 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe bere ve boyunluk ören kadınlar, ilk teslimatını gerçekleştirdi. Hazırlanan boyunluk ve bereler kargo ile Bolu 2'nci Komando Tugayı'na gönderildi.
Ereğli Akarca Mahallesi Ressam Zeki Osman Oral Sokak'ta oturan ev hanımları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere desteklerini hissettirmek için bere ve boyunluk örmeye başlamıştı. Mahalle sakinlerinden Saliha Karaahmetoğlu, Gülcan Karaahmetoğlu, Mihriye Yavaş, Zübeyde Aruz ve Neşe Yılmaz tarafından ilmik ilmik işlenen örgülerle hazırlanan bereler ve boyunluklardan 40 adedi bugün kargo Bolu 2'nci Komando Tugayı'na gönderildi. Bere ve boğazlıkları poşetleyen mahalleli kadınlar, poşetlerin içine 'Karadeniz Ereğlili Annelerinizden Kınalı Kuzularımıza hediyemizdir' yazısını koydu. Kolinin üzerine Türk bayrağını asan kadınlar, koliyi kargo ile gönderdi. Kadınlar bere ve boyunluk örmeye devam edeceklerini de ifade ettiler.
Saliha Karaahmetoğlu, "Afrin'de görev yapan yavrularımız kınalı kuzularımız için ördüğümüz boyunluk ve berelerimizi gönderiyoruz. Allah onların yar ve yardımcıları olsun. Allah korusun. Sağ salim inşallah oradan kurtarmak nasip etsin. Anne ve babalarına kavuştursun" dedi.

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Ereğli'de 'Mehmetçik' için örülen bere ve boyunluklar yola çıktıEreğli'de 'Mehmetçik' için örülen bere ve boyunluklar yola çıktıEreğli'de 'Mehmetçik' için örülen bere ve boyunluklar yola çıktıEreğli'de 'Mehmetçik' için örülen bere ve boyunluklar yola çıktı

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