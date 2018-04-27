Eren Bülbül'ün katili 4 terörist Gümüşhane'de kıstırıldı

Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesi Sis Çayırı kırsalında 5 Nisan’da çıkan çatışmanın ardından kıstırılan 4 teröristin kaçabilmesi için yeni bir terörist grubun daha bölgeye ulaşmaya çalıştığı tespit edildi.
Terör örgütü PKK mensubu sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ üyesi 4 terörist, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehit etmişti. Saldırının ardından kaçan terörist grup, Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi kırsalında ortaya çıktı. 5 Nisan’da yaşanan çatışma sonrası 4 terörist kaçtı. 1 teröristin yaralandığı belirlenirken, 11 noktada yaralı teröristin kan izleri saptandı.
KAÇMAK İÇİN YARDIM İSTEDİLER
Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; Kürtün kırsalında kıstırılan terörist grubun bölgeden çıkmak için örgütten yardım istediği tespit edildi. PKK’nın da 4 teröristin kaçışını sağlamak için bölgeye başka bir grubu göndermeye çalıştığı belirlendi. Yeni terörist grubun mayınlı, bombalı, pusu veya taciz ateşi şeklinde saldırı yapmayı planladığı, istihbarat birimleri tarafından deşifre edildi.
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