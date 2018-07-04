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Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:02 | Son Güncelleme

Silivri'de tutuklu olan CHP eski milletvekili Eren Erdem, kendisini ziyarete gelmek isteyen milletvekillerine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini ziyarete gelmek isteyen milletvekillerine izin verilmemesine tepki gösterdi.

İşte Erdem'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj;

Silivri'den herkese selamlar. Beni ziyarete gelmek isteyen Milletvekili arkadaşlarıma izin verilmemesi kabul edilemez. Bu bir tecrittir. Tecrit de insanlık suçudur. Fakat bu beni asla yıldırmaz. Ayrıca bu ülkenin avukatları beni yalnız bırakmaz...

eren erdem


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