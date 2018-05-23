Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım

Belgeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan aldığını söyleyen Eren Erdem, Artı TV'de bağlandığı canlı yayında "Bu tutanakları ben genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek tweet'ler attım" ifadelerini kullandı.
Eren Erdem'in açıklamalarından satır başları:
"Henüz bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı bulunmuyor. Şu anda İstanbul'da, evimdeyim. Şunu ifade etmek isterim ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim ve 24 Haziran tarihine kadar da milletvekili olmaya devam edeceğim.
Sosyal demokrasiye gerçekten inanan, Türkiye'nin sol bir siyasetle yaşadığı bu buhrandan çıkabileceğini düşünen bir siyasetçiyim.
Benim hakkımda FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etmek şeklinde bir suçlamayla soruşturma açmışlar. Bunu da iki temel nedene bağlamışlar. Birincisi MİT tırları tutanaklarının bende olması ve bununla ilgili attığım tweetler. Diğeri de Zaman Gazetesi ve benzer kurumların önüne gitmek.
Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede bir talimat vardır, partimin bir iradesi vardır. O gün de Zaman Gazetesi'nin önüne genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'na verdiği talimatla gittik.
Diğeri de MİT TIR'ları davası hususunda yaşanan hadise. Yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım."
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