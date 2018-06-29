HABER

EREN ERDEM TUTUKLANDI -2  

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

  *Mahkeme kararından,  "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, kendi twitter hesabında "ilk durak Maraş yazdıktan sonra ertesi sabah hakkında aynı gün konulan yurt dışı çıkış yasağı tedbirinden haberi olmadan çıkış yapmak istediği daha sonra ise sanık hakkında yapılan ihbar ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunduğu, gelinen bu aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı anlaşıldığından tutuklanmasına"  Haber: Özden ATİK-İSTANBUL DHA CHP Milletvekili Eren Erdem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

*Mahkeme kararından,

"Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, kendi twitter hesabında "ilk durak Maraş yazdıktan sonra ertesi sabah hakkında aynı gün konulan yurt dışı çıkış yasağı tedbirinden haberi olmadan çıkış yapmak istediği daha sonra ise sanık hakkında yapılan ihbar ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunduğu, gelinen bu aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı anlaşıldığından tutuklanmasına"

Haber: Özden ATİK-İSTANBUL DHA
CHP Milletvekili Eren Erdem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen CHP Milletvekili Eren Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmıştı. Erdem, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Mahkeme kararında "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, kendi twitter hesabında "ilk durak Maraş yazdıktan sonra ertesi sabah hakkında aynı gün konulan yurt dışı çıkış yasağı tedbirinden haberi olmadan çıkış yapmak istediği daha sonra ise sanık hakkında yapılan ihbar ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunduğu, gelinen bu aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı anlaşıldığından tutuklanmasına" denildi.
Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

PARTNERSen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?
Seçim sonrası tatilciler sahillere akın ediyorSeçim sonrası tatilciler sahillere akın ediyor
Kırkpınar eski ağası, kıyıya vuran yunusların hayatını kurtardıKırkpınar eski ağası, kıyıya vuran yunusların hayatını kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Kuran kursunda imam rezaleti!

Kuran kursunda imam rezaleti!

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.