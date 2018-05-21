HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. CHP dün MYK'da 24 Haziran'da yapılacak seçimlere girecek Milletvekili listesini belirlemişti. Listede büyük sürpriz yaşandı. Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ın tekrar listeye alınacağı konuşuluyordu ancak beklenen olmadı. Ali Şeker ise İstanbul 2’nci bölge 8’nci sıradan listeye girdi.

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. CHP dün MYK'da 24 Haziran'da yapılacak seçimlere girecek Milletvekili listesini belirlemişti.

Listede büyük sürpriz yaşandı. Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ın tekrar listeye alınacağı konuşuluyordu ancak beklenen olmadı.

Listede partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen vekillerin de yer almadığı görülmüştü. İnce, ‘aday listesi' tartışmaları için "Hepsi bizim arkadaşımız, fark etmez. Bunlara takılmayın" demişti.
‘Sızan' aday listesinde yer almayan Eren Erdem, Ali Şeker ve Barış Yarkadaş'ın yeniden aday gösterileceği iddia edilmişti. Ali Şeker ise İstanbul 2’nci bölge 8’nci sıradan listeye girdi.

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklamasıMillet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması
Karayolundaki göçük pikabı yuttuKarayolundaki göçük pikabı yuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP seçim Eren Erdem Barış Yarkadaş

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kıyamam yazık yaaa
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

Ormanda bu halde yakalandılar!

Ormanda bu halde yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.