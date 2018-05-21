Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. CHP dün MYK'da 24 Haziran'da yapılacak seçimlere girecek Milletvekili listesini belirlemişti.

Listede büyük sürpriz yaşandı. Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ın tekrar listeye alınacağı konuşuluyordu ancak beklenen olmadı.

Listede partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen vekillerin de yer almadığı görülmüştü. İnce, ‘aday listesi' tartışmaları için "Hepsi bizim arkadaşımız, fark etmez. Bunlara takılmayın" demişti.

‘Sızan' aday listesinde yer almayan Eren Erdem, Ali Şeker ve Barış Yarkadaş'ın yeniden aday gösterileceği iddia edilmişti. Ali Şeker ise İstanbul 2’nci bölge 8’nci sıradan listeye girdi.

