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- EREN ERDEM YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI NEDENİYLE ALMANYA'YA GİDEMEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

  Haber: Serpil KIRKESER - İbrahim YILDIZ /  İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem,  FETÖ davası kapsamında hakkında çıkarılan  yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle bugün Almanya'ya gidemedi.

Haber: Serpil KIRKESER - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, FETÖ davası kapsamında hakkında çıkarılan yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle bugün Almanya'ya gidemedi. Milletvekili Eren Erdem bu sabah saat 07.00'da eşi ve çocuklarıyla Almanya'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gitti. Havalimanı polisleri, Eren Erdem'e hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdem'in çocukları ve eşi Almanya'ya gitti, ancak kendisi gidemedi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KOYDU
Eren Erdem hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yurtdışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi. Mahkeme, Eren Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. Eren Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, Eren Erdem hakkında da yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Görüntü Dökümü:
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Eren Erdem'in arşiv görüntüsü

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