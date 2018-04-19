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Eren ve Yıldırım’dan Sözen’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen’e ziyaretler sürüyor.Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren, dernek yönetimi ve Köy Muhtarı İsmet Yıldırım, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’i makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sözen, ziyaretçilerine teşekkür etti.

Eren ve Yıldırım’dan Sözen’e ziyaret

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen’e ziyaretler sürüyor.
Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren, dernek yönetimi ve Köy Muhtarı İsmet Yıldırım, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sözen, ziyaretçilerine teşekkür etti.

Eren ve Yıldırım’dan Sözen’e ziyaret

Eren ve Yıldırım’dan Sözen’e ziyaret

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