Eren'in ilçesinde mutluluk hakim

Arif Bülbül de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerine bu yönde söz verdiklerini hatırlatarak, "Biz de bekliyorduk. Dün akşam Bakanımız Süleyman Soylu, bizi aradı ve durumu bildirdi. Mutlu olduk." diye konuştu.

Haberi alınca Giresun'dan gelen taburu karşıladıklarını belirten Bülbül, "Oradaki askerlerimize gece burada karşılama töreni yaptık. Tekrardan biz de o askerlerimize teşekkür için bugün 5 kurban bağışı yaptık. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Çağlar Bülbül, kurban bağışının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öğrendiğini dile getirerek, "Beklentimiz her zaman o pisliklerin, katillerin yakalanmasıydı. Dün de herkesin duyduğu gibi askerlerimiz 2 pislikten daha Karadeniz'i temizlemiş oldu." ifadesini kullandı.

Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Bülbül, "Bizim acımız hiçbir zaman dinmez ama böyle şeyler olduğu zaman acımıza biraz su serpiliyor. Eren bizim için bir başkaydı. Eren'in acısı kolay kolay içimizden gitmez." şeklinde konuştu.

- "Eren'in öcünün alınması bizi sevindirdi"

Bölge sakinlerinden İlknur Kahriman Karagöz de Eren'i şehit eden teröristlerin yakalanmasından dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Teröristlerin bulunacağını biliyorduk. Askerlerimiz çok yoğun çalışıyordu. Annesinin içi de biraz rahatlamıştır diye düşünüyorum. Gerçekten mutlu olduk, gece burada askerlerimizi kutladık. İnsanlar sokaklarda çok güzeldi. Eren'in öcünün alınması bizi sevindirdi."

- "Türkiye'ye bunlar bir bela ama inşallah hepsi yok olacak"

Selim Murat da çok mutlu olduklarını işaret ederek, "Allah jandarmamıza, polisimize güç ve kuvvet versin. Kaza bela göstermesin. Allah bu teröristleri bir an önce başımızdan defetsin. Türkiye'ye bunlar bir bela ama inşallah hepsi yok olacak. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sayesinde bu olur. Cumhurbaşkanımız da dik duruyor. Hepsi onların sayesinde." dedi.

Dün akşam haberi duyunca askerlerle bir araya geldiklerini ve kutlama yaptıklarını anlatan Murat, biraz olsun acılarının dindiğini kaydetti.

Öte yandan Giresun'un Güce ilçesinden dönen jandarma taburunun ilçedeki Turgut Özal Parkı'nda dün gece saatlerinde Türk bayrakları ve "Maçka sizinle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandığı öğrenildi.

