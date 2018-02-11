Erfelek’te anız yangını

Sinop’un Erfelek ilçesinde anız yangını çıktı. Çıkan anız yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Gökçam Mahallesi’nde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.