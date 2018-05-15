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Ergani'de iki aile çatıştı: 4 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesine, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Felat BOZARSLAN-Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesine, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazı anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, çıkan tartışma sonrası birbirlerine silahlarla ateş açtı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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