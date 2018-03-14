Ergene Belediyesi’nde taşeron işçilerin kadro sınavı yapıldı

Ergene Belediye Başkanlığı bünyesinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron personellerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav, komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde Ergene Belediye Başkanlığı bünyesinde kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalışmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerine işçi statüsünde geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmüne kararnamenin geçici 23 ve 24. maddelerinin uygulamasına dair usul ve esasların 39. maddesi gereğince alt işveren personelin sınavlarda ilk ve ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrı ayrı kategoriler belirlendi.
Ergene Belediye Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Taşeron işçilerin kadroya geçiş hakkı tanınmasıyla Ergene Belediyesinin farklı birimlerinde görev yapan ve kadroya geçme şartlarını taşıyan personellilerimize yönelik sınav yapıldı. Sınav Kurulu tarafından mezuniyetlerine ve çalıştıkları iş bölümlerine göre farklı kategorilerde sınava tabi tutuldular. Sınavda başarılı olan ve işçi statüsüne geçme hakkını elde edilecek personellerin isimleri www.ergene.bel.tr internet sitemiz aracılığıyla duyuracağız” denildi.
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