KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ergene Nehri'nin 2023 yılına kadar pırıl pırıl akacağını bildirdi.

Minsolmaz, bir çay bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

Yaptıkları hizmetler ve ürettikleri projelerin ortada olduğunu dile getiren Minsolmaz, parti olarak sağlık, milli eğitim, ulaşım, teknoloji, tarım gibi her alanda vatandaşlara hizmet ettiklerini ifade etti.

Kırklareli'ne 16 yılda 11 milyarlık yatırım yapıldığını vurgulayan Minsolmaz, şöyle konuştu:

"En büyük yatırımı Trakya insanının hassasiyeti çevre üzerine Ergene'de yapıyoruz. Ergene çevre planıdır. Sadece Ergene için 10 milyar bütçe ayrıldı. Ergene 296 kilometre ama Çerkezköy'den denize döküldüğü noktaya kadar ciddi atık var. Bunun birinci aşaması bitirildi. Kirlilik 4'te 1 seviyesine indirildi. Haliç'in çözümü de gündeme geldiği zaman 'Koca İstanbul'un atığı nasıl çözülecek' denildi. Haliç'te şu an insanlar balık tutuyor mu, tutuyorlar. Dolayısıyla Ergene meselesi de böyledir. Ergene Nehri 2023 yılına kadar pırıl pırıl akacak."

"Eline pankart alıp Ergene çevresinde eylem yapıp, hükümetin yaptığı arıtma tesisini çalıştırmazsanız, burada gelen atıkları direkt Ergene'ye salarsanız samimiyetsiz oluyorsunuz." diyen Minsolmaz, Ergene'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

