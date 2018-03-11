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Ergene Nehri’nin debisi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde geçtiğimiz hafta etkili olan yağış ve kar sularının erimesinden dolayı taşan Ergene Nehri’nin debisi düştü.Babaeski’ye bağlı Pehlivan köyünde debisi yükselen nehir suları, evleri ve tarım arazilerini sular altında bırakmıştı.

Kırklareli’nde geçtiğimiz hafta etkili olan yağış ve kar sularının erimesinden dolayı taşan Ergene Nehri’nin debisi düştü.
Babaeski’ye bağlı Pehlivan köyünde debisi yükselen nehir suları, evleri ve tarım arazilerini sular altında bırakmıştı. Nehrin debisinin düşmesi ile sular altında kalan binalar ve tarım arazileri gün yüzüne çıkarken suların çekilmesi ile selin taşıdığı molozlar görüntülendi. Ergene nehri, Pehlivanköy ilçesinde tarım arazileri ile panayır alanını sularla kaplamıştı.

Ergene Nehri’nin debisi düştü

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Ergene Nehri’nin debisi düştü

Ergene Nehri’nin debisi düştü
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Ergene Nehri’nin debisi düştü

Ergene Nehri’nin debisi düştü
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Ergene Nehri’nin debisi düştü

Ergene Nehri’nin debisi düştü
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Ergene Nehri’nin debisi düştü

Ergene Nehri’nin debisi düştü
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Ergene Nehri’nin debisi düştü

Ergene Nehri’nin debisi düştü
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Ergene Nehri’nin debisi düştü

Ergene Nehri’nin debisi düştü
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