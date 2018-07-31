HABER

Ergene Nehri'nin debisi yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ergin: - "Ergene Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucu nehir bazı noktalarda yatağından çıktı. Kurtbey, Akıncılar, Yenicegörece köylerinde çeltik, ayçiçeği, kavun ve karpuz ekili tarım alanları sular altında kaldı"

EDİRNE (AA) - Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak yağışlara bağlı olarak arttı. Su seviyesinin artmasının ardından nehir bazı noktalarda yatağından çıktı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede günlerdir etkili olan yağışın nehirde taşkına yok açtığını ve yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanı su bastığını söyledi.

Yatağından çıkan nehrin tarlalara dolduğunu ifade eden Ergin, "Ergene Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucu nehir, bazı noktalarda yatağından çıktı. Kurtbey, Akıncılar, Yenicegörece köylerinde çeltik, ayçiçeği, kavun ve karpuz ekili tarım alanları sular altında kaldı.Taşkın yaşanan bölgelerde incelemeler yapıyoruz. Bazı bölgelerde setlerin de patladığını gözlemledik. Buralardan sızan sular araziye dolmaya devam ediyor. Umarım bölgemizdeki yağışlar etkisini kaybeder ve su seviyesi düşer. Üreticilerimize geçmiş olsun." dedi.

DSİ'nin verilerine göre Ergene Nehri'nin debisi Yenicegörece istasyonunda 114 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

PARTNERDikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!Dikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!
Kleopatra Koyu yargıya taşındıKleopatra Koyu yargıya taşındı
Sabiha Gökçen'in yolcu kapasitesi 41 milyona ulaşacakSabiha Gökçen'in yolcu kapasitesi 41 milyona ulaşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
debi ekili alan Ergene Nehri Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin Taşkın

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkemede 'İçkime ilaç atıldı' dedi, sonrası korkunç!

Mahkemede 'İçkime ilaç atıldı' dedi, sonrası korkunç!

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

CHP'li delegelerden Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı

CHP'li delegelerden Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.