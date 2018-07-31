Ergene Nehri'nin debisi yükseldi

EDİRNE (AA) - Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak yağışlara bağlı olarak arttı. Su seviyesinin artmasının ardından nehir bazı noktalarda yatağından çıktı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede günlerdir etkili olan yağışın nehirde taşkına yok açtığını ve yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanı su bastığını söyledi.

Yatağından çıkan nehrin tarlalara dolduğunu ifade eden Ergin, "Ergene Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucu nehir, bazı noktalarda yatağından çıktı. Kurtbey, Akıncılar, Yenicegörece köylerinde çeltik, ayçiçeği, kavun ve karpuz ekili tarım alanları sular altında kaldı.Taşkın yaşanan bölgelerde incelemeler yapıyoruz. Bazı bölgelerde setlerin de patladığını gözlemledik. Buralardan sızan sular araziye dolmaya devam ediyor. Umarım bölgemizdeki yağışlar etkisini kaybeder ve su seviyesi düşer. Üreticilerimize geçmiş olsun." dedi.

DSİ'nin verilerine göre Ergene Nehri'nin debisi Yenicegörece istasyonunda 114 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

