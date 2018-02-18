Ergene’de düğün salonları inşaatı

Ergene Belediyesi tarafından ilçenin 4 ayrı mahallesinde uygulanacak düğün salonu projelerinde çalışmalar başladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in talimatıyla hazırlanan düğün salonu projelerinde çalışmalar sürüyor. Yapımına başlanan projelerin hızla yükseldiği ve kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

Düğün Salonu ihtiyacı bulunan Ergene’nin Esenler, Paşaköy, Pınarbaşı ve Kırkgöz Mahalleleri için hazırlanan proje çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Hazırladığımız projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni projelerle birlikte geleceğin modern Ergene’sini kurmak için gayret sarf ediyoruz. Bu doğrultuda kapalı düğün salonu ihtiyacı olan mahallelerimizde yapım çalışmalarına başladık. Bu salonlar sadece düğün salonu olarak da kullanılmayacak. Çok amaçlı salon olarak kullanılabilecek ve mahalle halkına hizmet verecek alanlar olacak” dedi.