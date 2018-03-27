Ergene’de fidan dikimi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde öğrencilerin de katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
Ergene’deki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen ağaç dikim törenine protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler de katıldı. Okul bahçesine 200’den fazla ağaç dikiminin yapıldığı etkinlikte konuşan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, ağaç sevgisinin önemini anlatarak her öğrencinin bir ağacı olduğunu, ağaçların kurumaması için sahiplenilmesini gerektiğini anlattı. Kaymakam Kızıltoprak, "Yeşille birlikte temiz bir havaya kavuşmamız için her fırsatta çevremizi ve doğamızı ağaçlandırmalıyız" dedi.
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