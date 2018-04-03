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Ergene’de okuma-yazma seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, okuma-yazma seferberliği kapsamında Ergene’de açılan kursları ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Yeşiltepe İnönü İlkokulunda açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Tekirdağ Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, okuma-yazma seferberliği kapsamında Ergene’de açılan kursları ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Yeşiltepe İnönü İlkokulunda açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti. Kurs öğretmeni ve kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Kızıltoprak, daha sonra kursiyerlerden bazı metinleri okumalarını da istedi.
Kaymakam Kızıltoprak, her yıl ortalama yüze yakın vatandaşın kurslar sayesinde okuma-yazma öğrendiğini, bu kursların sayılarının daha da arttırılacağını kaydetti.

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