Ergene’de Sünnet Şöleni kayıtları başladı

Tekirdağ Ergene Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek olan sünnet şöleninin kayıtları başladı.

Ergene Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde ikamet eden ve özellikle dar gelirli ailelere yönelik düzenlendiği Sünnet Şöleni kayıtları başladı. Şölen için son başvuru tarihi 1 Haziran 2018 tarihi olarak belirlendi. Şölen için vatandaşlar çocuğun SGK kurum bilgisi, adres ve telefon bilgileri ve nüfus cüzdanı suretiyle Ergene Belediyesinin Velimeşe ve Ulaş Hizmet Binaları ile Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Kurs Merkezine kayıt yaptırılması gerektiği kaydedildi.

Ergene Belediyesinin anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşunda 18 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasından belirlenen saatlerde, hijyenik şartlar altında, uzman doktorlar tarafından çocukların sünnet edileceğini açıklayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Hizmetlerimizin merkezinde insanımız var, ihtiyaçlı insanımıza yardım var. Ergene’de yaşayan mutlu insanlarımızın sayısını çoğaltma düşüncesi yer alıyor. Sünnet Şölenini, bu anlayıştan hareketle gelenekselleştirdiğimiz bir şölen haline geldi. Geçen yıl halkımızın memnuniyetle karşıladığı sünnet şöleninin, bu sene yeniden vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.