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Ergene’den Afrin’deki Mehmetçiklere anne kurabiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

Ergeneli kadınların yaptığı binlerce kurabiye ve yine Ergeneli öğrencilerin yazdığı yüzlerce mektup Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere gönderildi.Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak öncülüğünde başlatılan çalışmalar doğrultusunda Ergeneli kadınların yaptığı binlerce el emeği kurabiye ve Ergene’deki öğrencilerin yazdığı yüzlerce mektup Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklere gönderilmek üzere Ergene Garnizon Komutanı Nizamettin Alp’e teslim edildi.Ergene Kaymakamlığında yapılan tören sırasında Ergene Ahmet Rıza İşbilen İlkokulu öğrencisi Damla Kocaoğlu da yazdığı mektubu Kaymakam Kızıltoprak ve diğer misafirlere okuyarak Mehmetçiklere olan sevgi ve minnet duygularını dile getirdi.

Ergeneli kadınların yaptığı binlerce kurabiye ve yine Ergeneli öğrencilerin yazdığı yüzlerce mektup Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere gönderildi.
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak öncülüğünde başlatılan çalışmalar doğrultusunda Ergeneli kadınların yaptığı binlerce el emeği kurabiye ve Ergene’deki öğrencilerin yazdığı yüzlerce mektup Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklere gönderilmek üzere Ergene Garnizon Komutanı Nizamettin Alp’e teslim edildi.
Ergene Kaymakamlığında yapılan tören sırasında Ergene Ahmet Rıza İşbilen İlkokulu öğrencisi Damla Kocaoğlu da yazdığı mektubu Kaymakam Kızıltoprak ve diğer misafirlere okuyarak Mehmetçiklere olan sevgi ve minnet duygularını dile getirdi.

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