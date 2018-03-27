Ergene’den Afrin’deki Mehmetçiklere anne kurabiyesi

Ergeneli kadınların yaptığı binlerce kurabiye ve yine Ergeneli öğrencilerin yazdığı yüzlerce mektup Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere gönderildi.
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak öncülüğünde başlatılan çalışmalar doğrultusunda Ergeneli kadınların yaptığı binlerce el emeği kurabiye ve Ergene’deki öğrencilerin yazdığı yüzlerce mektup Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklere gönderilmek üzere Ergene Garnizon Komutanı Nizamettin Alp’e teslim edildi.
Ergene Kaymakamlığında yapılan tören sırasında Ergene Ahmet Rıza İşbilen İlkokulu öğrencisi Damla Kocaoğlu da yazdığı mektubu Kaymakam Kızıltoprak ve diğer misafirlere okuyarak Mehmetçiklere olan sevgi ve minnet duygularını dile getirdi.
TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum