Duruşmada söz alan sanık eski Yarbay Mustafa Dönmez, Ergenekon davası hakimlerinden FETÖ kapsamında cezaevinde olan Hüsnü Çalmuk'un sahte delil ürettiğine ilişkin hazırladığı yazılı beyanını mahkemeye sunarak, "Çalmuk hakkımda şikayetçi olmuştu, beraat ettim. Bu kişi 101 delili değiştirmiştir. 9 senedir o delillerle yargılanıyorum. En çok suçlanan sanık oldum." dedi.

Başkan Tamirci, Anayasa Mahkemesi'nin Başbuğ dışındaki 18 sanık yönünden ayırma kararı vererek gönderdiği dosyanın bu davayla birleştirildiğini ifade ederek, firari sanık Emrah Gönenci'nin de yakalanarak sorgu ve savunmasının alındığını tutanağa geçirdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Metin Tamirci, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve 18 kişinin yer aldığı "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" ve "İnternet Andıcı" dosyasının ayrılarak Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapılabilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiği anımsattı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in de bulunduğu tutuksuz yargılanan 25 sanık ile çok sayıda avukat katıldı.

İSTANBUL (AA) - Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 229 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası ertelendi.

"O dönem 30 Haziran'da yurtdışına çıktım. Hastalanmam üzerine geri döndüm. Hukuktan, adaletten kaçmadım. Sağlık sorunlarım nedeniyle böyle bir kimlik kullandım. Aldatma amacıyla değildir. Hakkımda 'örgütün kara kutusu' diye yayınlar yapıldı. Kumpas davasının ana simgelerinden biriydim. Hastanedeyken iki kez suikasta maruz bırakıldım. Güvenlik ve hastane personelinin dikkatiyle saldırıyı atlattım. Sahte kimliği zorunluluk olarak tedavi olmak için kullandım. Kuddusi Okkır gibi aynı durumu yaşamak istemedim. Örgütün bizleri öldürtmek istediğini biliyordum."

Terörle mücadele görev yaptığını, 1990'lı yıllardan itibaren koruma statüsünde olduğunu dile getiren Ersöz, şöyle devam etti:

Ersöz, "cemaat yapılanması" olarak bilinen ve gerçek yüzü 15 Temmuz'da ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapısını, işleyişini bildiğini, örgütle mücadele ederken hedefi haline geldiğini söyledi.

Daha sonra Ankara Adliyesi'ne SEGBİS'le bağlanılarak sanıklardan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün sahte kimlik kullandığı iddialarıyla ilgili beyanları alındı.

Örgüt her türlü sahte belge düzenlediği için dosyadaki sahte kimlikle ilgili evrakın kendisinin kullandığı belge olup olmadığını bilemediği için aslını görmek istediğini belirten Ersöz, fotokopileri inceleyerek bu konuda karar veremeyeceğini kaydetti.

Ersöz, belgelerin aslını görebilmek için duruşmaya geleceğini söyledi. Evrakta sahtecilik suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediği sorulan Ersöz, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına razı değilim. Ben öyle bir suç işlemedim. Zorunluluk olarak hayatta kamayı seçtiğim için kullandım." dedi.

Avukatı Celal Ülgen'in araya girerek, bunu kabul etmesi gerektiğini söylemesi üzerine Ersöz, bu konuyu değerlendireceklerini dile getirdi.

- Tefrik ve beraat talepleri

Duruşmada söz alan Mehmet Haberal'ın avukatı Şakir Kaleli de davanın geçen duruşma karar verilecek diye ertelendiğini, bugün ise neden sonuçlanmadığını anlayamadığını aktardı. Avukat Kaleli, dosyanın bazı sanıklar yönünden tefrik edilmesini ya da karara bağlanmasını isteyerek, "Bu şekilde top dolaştırmayın." ifadesini kullandı.