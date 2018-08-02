HABER

"Ergenekon" davası savcısına FETÖ'den hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 16:05 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Pekgüzel "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen, "Ergenekon" davası eski duruşma savcısı tutuklu sanık Mehmet Ali Pekgüzel'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Pekgüzel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Karar aşamasına gelindiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Pekgüzel, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek, "Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Pekgüzel'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

- İddianame

İddianamede sanık Pekgüzel'in, HTS kayıtlarında örgütle bağlantılı kişilerle görüştüğünün tespit edildiği belirtilmiş, sanığın, FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile 12 Haziran-27 Temmuz 2014 tarihlerinde 4 kez görüştükleri bilgisine de yer verilmişti.

Pekgüzel'in tutuklandıktan sonra götürüldüğü Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kurum görevlilerince yapılan üst aramasında üzerinden "F" seri numaralı 1 ABD doları bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın oğlunun da örgütle bağlantılı bir lisede okuduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık eski savcı Pekgüzel'in "Ergenekon" davasında duruşma savcısı olarak görev yaptığı sırada işlediği öne sürülen "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" gibi çeşitli suçlardan da hakkında dava açıldığı hatırlatılmıştı.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!
Çanakkale’de zeytinliklerde 45 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de zeytinliklerde 45 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana eski savcı FETÖ/PDY davası tutuklu sanık

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.