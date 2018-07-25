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"Ergenekon" davası savcısının FETÖ'den yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 16:16 | Son Güncelleme

"Ergenekon" davasına bakan eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana'da yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen, "Ergenekon" davası savcısı tutuklu Mehmet Ali Pekgüzel'in yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Ali Pekgüzel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Pekgüzel, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek, "Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. Ben eğer ByLock kullanmışsam neden Zekeriya Öz'ün arkadaş listesinde ekli değilim. Oğlum bu örgütle anılan okula sadece bir dönem gitmiştir. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu nazara alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Pekgüzel'in tutukluluğunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Üzerinde "F" seri numaralı 1 ABD doları bulunmuş

İddianamede sanık Pekgüzel'in, HTS kayıtlarında örgütle bağlantılı kişilerle görüştüğünün tespit edildiği belirtilmiş, sanığın, FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasında tutuklu yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile 12 Haziran-27 Temmuz 2014 tarihleri arasında 4 kez görüştükleri bilgisine de yer verilmişti.

Pekgüzel'in tutuklandıktan sonra götürüldüğü Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kurum görevlilerince yapılan üst aramasında üzerinden "F" seri numaralı 1 ABD doları bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın oğlunun da örgütle bağlantılı bir lisede okuduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık eski savcı Pekgüzel'in "Ergenekon" davasında duruşma savcısı olarak görev yaptığı sırada işlediği öne sürülen "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" gibi çeşitli suçlardan da hakkında dava açıldığı hatırlatılmıştı.

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