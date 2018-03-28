Ergenekon Kavşağı’nda sondaj çalışmaları başladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu’ya kazandıracak oldukları Ergenekon Kavşağı Projesi için sondaj çalışmalarına başlanılan bölgede incelemelerde bulundu. Projenin 2018 yılı içerisinde Turgutlu’nun en büyük kazanımlarından biri olarak yükseleceğini müjdeleyen Başkan Şirin, “Zemin etütlerine ve sondaj çalışmalarına başladığımız kavşağımızı yeni haliyle nasip olursa yılsonunda kullanıma açılacak” dedi.

Turgutlu Belediyesi imkanlarınca ilçeye kazandırılacak olan Ergenekon Kavşağı proje alanında Belediye Başkanı Turgay Şirin inceleme yaptı.

Büyükşehirin kavşak projesi tamamlandığında çalışmalar başlayacak

Alanda üç yerde birden sondaj çalışmalarının başladığını belirten Başkan Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak Ergenekon Mahallesi’nin girişi olan kavşakta elzem olan kavşak için geçtiğimiz aylarda girişimlere başlamıştık. Gerekli izinleri almamıza müteakip projeyi ihale sürecine getirdik. İhale süresi tamamlandı. Bugün de kavşak üzerinde 3 yerden sondaj çalışmalarına başlanıldı. Akabinde zemin etüt çalışmasına geçeceğiz. Daha sonra bu çalışmaları Ankara’ya göndereceğiz ve Karayollarına teslim edeceğiz. Süreci adım adım takip ediyoruz. Diğer yandan bilindiği üzere Manisa Büyükşehir Belediyemizce E-96 Karayolu üzerindeki Battı-Çıktı Kavşak Projesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Buradaki çalışmalar tamamlandığında akabinde Ergenekon Kavşağı çalışması için ilk kazmayı vurmuş olacağız. Temmuz ve Ağustos ayı gibi çalışmalara başlayıp Allah nasip ederse yılsonunda Ergenekon Kavşağı’nı kullanıma açacağız” dedi.