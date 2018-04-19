Ergeneliler, spor salonlarına kavuştu

Ergene’nin her geçen gün artan kültürel ve sportif faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz ay hizmete açılan Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu Ergenelilere hizmet vermeye başladı.

Merkezinde vatandaş, hizmetlerinde emeğin olduğu çalışmaları Ergene halkının hizmetine sunan Ergene Belediye Başkanlığı, geçtiğimiz Ocak ayında açılışını gerçekleştirdiği Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunu geçtiğimiz günlerde faal olarak hizmete açtı.

Bünyesinde; Basketbol ve voleybol sahası, 500 kişilik tribün, bowling salonu, masa tenisi ve bilardo salonu, sauna, duş, kafeterya ve yönetim alanı bulunan yeni kapalı spor salonu gençler için kişisel becerilerini geliştirebilecekleri kurslar gibi önemli projelere de ev sahipliği yapıyor. Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’ndeki Kapalı Spor Salonuyla ilçe genelinde gençlerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak sportif aktivitelerin yanı sıra sosyal alan gelişimini sağlamalarına da katkı yapmayı amaçladıklarını kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “500 Kişi kapasiteli Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu vatandaşımıza ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bu memleketi gençlere emanet edeceğiz. Bu anlayışla Ergene’deki gençlerimize sportif aktivitelere yönlendirebilecek tesislerin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum. Hizmet etmekten gurur duyduğum Ergene halkının yaşam standartlarını hak ettiği düzeye yaklaştırabilecek düzeye getirmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.