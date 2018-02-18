Ergene’ye yeni halk ekmek şubesi açıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde belediyesi tarafından açılan halk ekmek şubelerine bir yenisi daha eklendi.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yükse,l ilçenin Misinli Mahallesi’ne kazandırılan halk ekmek şubesinin açılışına katıldı. Misinli Halk Ekmek Şubesi’nin Ergene’deki 7. halk ekmek şubesi olduğunu kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Misinli Mahallemizde 7. halk ekmek şubemizi açarak halkımıza ucuz ekmek yedirmenin mutluluğunu yaşadık, Halkımıza hayırlı olsun” dedi.
Daha sonra açılış kurdelesini kesen Başkan Yüksel, halk ekmek şubesinden ilk ekmek dağıtımını da kendisi yaptı.
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