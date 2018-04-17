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Erguvan Tesisleri büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesinin Talas’taki Erguvan Sosyal Tesislerinde çiçekler açmaya başladı.

Erguvan Tesisleri büyülüyor

Büyükşehir Belediyesinin Talas’taki Erguvan Sosyal Tesislerinde çiçekler açmaya başladı. Rengarenk ortam ziyaretçileri büyülüyor.
Rengarenk laleler ve erguvan ağaçlarının doyumsuz bir güzellik kattığı Erguvan Sosyal Tesisleri, bu yıl da Kayserililerin en çok tercih ettiği sosyal mekanlardan birisi olacak. Çiçeklerin oluşturduğu adeta büyülü ortam, Hüsamettin Olgun’un sözlerini yazdığı ve Selahattin İçli’nin bestelediği; “Erguvani Büyü Sarmış Dört Yanı/Unutsun Gönlümüz Kışı Hazanı/Ve Sevda Yaratan Mutlu Zaman/
Bu Defa Kaybetme Aman Ne Olur” dizelerini yaşatıyor.

Erguvan Tesisleri büyülüyor

Erguvan Tesisleri büyülüyor

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