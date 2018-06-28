Erik toplarken düşen çocuğun koluna korkuluk teli saplandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde koluna tel korkuluk saplanan 10 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki İslam Berkay Şahin, Fatih Mahallesi Çelikel Sokak'taki evinin bahçesinde erik toplamak isterken, üzerine çıktığı korkuluktan dengesini kaybederek düştü.
Sol koluna korkuluğun telleri saplanan çocuğu gören ailesi, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun koluna saplanan korkuluk telini çelik makasla kesti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, koluna saplanan tel parçasıyla Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şahin, burada yapılan ameliyatla koluna saplanan tel parçalarından kurtuldu.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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