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Erişebilirlik İçin Mücadele Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 23:03 | Son Güncelleme

Engelli Hakları Forumu: - "Erişebilirlik için mücadele, yaşamı kuşatan engeller nedeniyle her an her yerde sürmektedir"

İSTANBUL (AA) - Engelli Hakları Forumu üyeleri, "Erişebilirlik İçin Mücadele Günü"nde erişim sorunlarına dikkati çekti.

Galatasaray Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, üzerinde "Eşit ve erişebilir yaşam hakkımızı direne direne kazanacağız" yazılı pankart açarak, "Erişe erişe kazanacağız" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan platform üyesi Merve Demirdöven, ülke genelinde yaşanan erişim sorunlarına dikkati çekmek ve kamuoyu oluşturarak sorunlarına çözüm bulunması için zorlayıcı bir etki yaratmak istediklerini dile getirdi.

Engellendiğinin bilincinde olanların harekete geçmediği sürece, engelleri ortadan kaldırmaya yönelik adımların kağıt üzerinde kalacağı ve beklenen gelişmenin sağlanamayacağı vurgulayan Demirdöven, şunları kaydetti:

"Zaman akıyor, engeller çoğalıp artıyor. Engeller dolayısıyla engelliler için evde müebbet hapis ya da sokağa çıkma yasağı hükmünü koruyor. Dolayısıyla erişebilirlik için mücadele, yaşamı kuşatan engeller nedeniyle her an her yerde sürmektedir. Ancak bu mücadeleyi bilince çıkarmak, görünür kılmak ve dayanışmayı gerçekleştirmek üzere odaklanmak istendiğinde en anlamlı gün, tüm engellenenlerin belleğine kazınmış olan 7 Temmuz günüdür. Karşılaştığımız engelleri bir bir görüntülüyor sosyal medya ağlarında #erişiyorsameşitim etiketiyle paylaşıyoruz. Böylece elektronik cihazlarımızla kaydettiğimiz video ve fotoğrafları biriktirip bir havuzda toplayarak nasıl engellendiğimizi göstermiş oluyoruz."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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beyoğlu Engelli Hakları Platformu Merve Demirdöven Taksim Galatasaray Meydanı

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