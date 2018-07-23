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Eritre Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

Eritre Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Eritre Cumhurbaşkanı İsaias Afewerki ile Cidde kentinde bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman ile Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Suudi Arabistan ve Eritre dışişleri bakanları gibi iki ülkenin üst düzey devlet yetkilileri de hazır bulundu.

Cidde'ye bugün gelen ve havalanında resmi törenle karşılan Afewerki'nin ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Afewerki Eritre Selman Suudi

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