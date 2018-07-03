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Eritre Devlet Başkanı Afewerki BAE'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 20:45 | Son Güncelleme

Eritre Devlet Başkanı Afewerki BAE'de

ABU DABİ (AA) - Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Veliaht Prens Bin Zayid, Eritre Devlet Başkanı Afewerki'nin ülkesini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bin Zayid, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmasını arzuladıklarını ifade etti.

Eritre ile BAE arasında ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında iş birliği fırsatlarının masaya yatırıldığı görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki görüşme

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