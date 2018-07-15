Eritre Devlet Başkanı Afewerki Etiyopya'da

ADDİS ABABA (AA) - Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, komşu ülke Etiyopya'ya gerçekleştirdiği tarihi ziyaretinde barışta kararlı oldukları mesajı vererek, "Hiç kimsenin barışımızı bozmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Etiyopya'ya 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Afewerki, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile başkentteki Millennium Salonunda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı festivalde konuştu.

Afewerki, Etiyopya'nın resmi dili Amharca yaptığı konuşmasında, Eritre halkının barış ve sevgi mesajını, Etiyopya halkına taşımaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "İki ülke de ortak barış ve kalkınmanın sağlanmasında kararlı." ifadesini kullandı.

İki ülkenin kaybettikleri yılları el birliğiyle telafi edeceğini dile getiren Afewerki, "Hiç kimsenin barışımızı bozmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise "Etiyopya ve Eritre'yi ayıracak hiçbir güç yok." diyerek, geçen ay mitingi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya işaret ederek, bir kişinin öldürülmesinin değişim sürecini durdurmaya yetmeyeceğini kaydetti.