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Eritre Devlet Başkanı Afewerki Etiyopya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki: - "Hiç kimsenin barışımızı bozmasına izin vermeyeceğiz" - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed: - "Etiyopya ve Eritre'yi ayıracak hiçbir güç yok"

ADDİS ABABA (AA) - Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, komşu ülke Etiyopya'ya gerçekleştirdiği tarihi ziyaretinde barışta kararlı oldukları mesajı vererek, "Hiç kimsenin barışımızı bozmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Etiyopya'ya 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Afewerki, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile başkentteki Millennium Salonunda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı festivalde konuştu.

Afewerki, Etiyopya'nın resmi dili Amharca yaptığı konuşmasında, Eritre halkının barış ve sevgi mesajını, Etiyopya halkına taşımaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "İki ülke de ortak barış ve kalkınmanın sağlanmasında kararlı." ifadesini kullandı.

İki ülkenin kaybettikleri yılları el birliğiyle telafi edeceğini dile getiren Afewerki, "Hiç kimsenin barışımızı bozmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise "Etiyopya ve Eritre'yi ayıracak hiçbir güç yok." diyerek, geçen ay mitingi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya işaret ederek, bir kişinin öldürülmesinin değişim sürecini durdurmaya yetmeyeceğini kaydetti.

Afewerki’nin yarın başkentte Eritre Büyükelçiliğinin açılışını yapması ve Etiyopya Havayollarının da bu hafta Eritre’ye uçuşları başlatması planlanıyor.
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- Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in geçen hafta yaptığı Eritre ziyareti sırasında iki ülke liderleri yaklaşık 20 yıl sonra aynı masada oturmuş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atmıştı.

Etiyopya'nın 1998-2000 yılları arasındaki savaştan sonra yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki sorunlar çözüm sürecine girmişti.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

2000'de Cezayir'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.

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