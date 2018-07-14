Eritre ve Etiyopya arasındaki barış güçleniyor

ADDİS ABABA (AA) - Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Etiyopya ile varılan barış kapsamında 20 yıl sonra bu ülkeye ilk ziyaretini yaptı.
Başkent Addis Ababa'ya gelen ve havalimanında Başbakan Abiy Ahmed tarafından karşılanan Afewerki’nin ziyaretinin barış ortamındaki ikili ilişkileri geliştirmesi hedefleniyor.
Afewerki, 3 gün sürecek resmi programı kapsamında Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ve çok sayıda üst düzey yetkiliyle bir araya gelecek ve aynı zamanda ülkenin farklı bölgelerini ziyaret edecek.
Afewerki, başkentteki yeni Eritre Büyükelçiliğinin açılışını da yapacak.
Bu arada Afewerki'nin 20 yıl sonra Etiyopya'yı ziyareti ve mevcut barış ortamı aynı kültür, din ve dili paylaşan bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.
AA muhabirine konuşan Getachew Tadesse ve Alem Kassa çifti “Etiyopyalılar ve Eritreliler ayrılmaz şekilde birbirlerine bağlı, iki halkı onlarca yıl birbirinden ayıran sadece politikadır. Çocuklarımızın çoğu Eritre'de dünyaya geldi. Eritreliler iyi insanlar. Arkadaşlarımın da çoğu Eritreli. Onlardan ayrı düşmek beni çok üzüyor. Şimdi tekrar onları görmeyi umut ediyorum." dedi.
- Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu
Etiyopya Başbakanı Ahmed'in geçen hafta yaptığı Eritre ziyareti sırasında iki ülke lideri Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atmış, ayrıca karşılıklı büyükelçilik açılacağı bildirilmişti.
Etiyopya'nın 1998-2000 yılları arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki sorunlar çözüm sürecine girmişti.
Eritre heyetinin Addis Ababa ziyaretinin ardından Başbakan Ahmed de Eritre'ye gitmiş, iki ülke liderleri yaklaşık 20 yıl sonra aynı masada oturmuştu.
Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.
2000'de Cezayir'de imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesinin üzerine iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.
- Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, 20 yıl sonra Etiyopya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi
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