HABER

Eritre ve Etiyopya arasındaki barış güçleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, 20 yıl sonra Etiyopya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi

ADDİS ABABA (AA) - Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Etiyopya ile varılan barış kapsamında 20 yıl sonra bu ülkeye ilk ziyaretini yaptı.

Başkent Addis Ababa'ya gelen ve havalimanında Başbakan Abiy Ahmed tarafından karşılanan Afewerki’nin ziyaretinin barış ortamındaki ikili ilişkileri geliştirmesi hedefleniyor.

Afewerki, 3 gün sürecek resmi programı kapsamında Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ve çok sayıda üst düzey yetkiliyle bir araya gelecek ve aynı zamanda ülkenin farklı bölgelerini ziyaret edecek.

Afewerki, başkentteki yeni Eritre Büyükelçiliğinin açılışını da yapacak.

Bu arada Afewerki'nin 20 yıl sonra Etiyopya'yı ziyareti ve mevcut barış ortamı aynı kültür, din ve dili paylaşan bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

AA muhabirine konuşan Getachew Tadesse ve Alem Kassa çifti “Etiyopyalılar ve Eritreliler ayrılmaz şekilde birbirlerine bağlı, iki halkı onlarca yıl birbirinden ayıran sadece politikadır. Çocuklarımızın çoğu Eritre'de dünyaya geldi. Eritreliler iyi insanlar. Arkadaşlarımın da çoğu Eritreli. Onlardan ayrı düşmek beni çok üzüyor. Şimdi tekrar onları görmeyi umut ediyorum." dedi.

- Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in geçen hafta yaptığı Eritre ziyareti sırasında iki ülke lideri Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atmış, ayrıca karşılıklı büyükelçilik açılacağı bildirilmişti.

Etiyopya'nın 1998-2000 yılları arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki sorunlar çözüm sürecine girmişti.

Eritre heyetinin Addis Ababa ziyaretinin ardından Başbakan Ahmed de Eritre'ye gitmiş, iki ülke liderleri yaklaşık 20 yıl sonra aynı masada oturmuştu.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

2000'de Cezayir'de imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesinin üzerine iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.

Eritre ve Etiyopya arasındaki barış güçleniyor

- Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, 20 yıl sonra Etiyopya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi

1 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
2 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
3 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
4 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
5 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
6 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
7 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
8 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
9 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
10 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
11 / 11

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, 20 yıl aradan sonra Etiyopya'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eritre Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki Etiyopya

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.